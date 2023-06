Via Colonna Rotta, pala meccanica utilizzata per rimuovere i rifiuti cade da un muretto e si ribalta

Stava rimuovendo con una pala meccanica una mega discarica quando il conducente del mezzo, durante una manovra, ha sfondato un muretto ed è caduto, ribaltandosi, da un'altezza di circa 2 metri. E' successo ieri sera in via Colonna Rotta, nel tratto vicino a via Imera, dove sono intervenuti polizia, Infortunistica e ambulanze del 118 per soccorrere l'uomo alla guida dell'escavatore che è stato rimesso in piedi dai vigili del fuoco.

La strada, come segnalato da diversi residenti, si era trasformata in una discarica rendendo necessario un intervento che non poteva essere effettuato da qualche operatore ecologico con il classico autocompattatore. Per rimuovere la montagna di rifiuti, la Rap - la società che gestisce il servizio in città - ha incaricato una ditta privata di rimuovere i cumuli con l'utilizzo di una pala meccanica leggera.

Mentre la squadra lavorava su strada e il conducente faceva manovra, però, qualcosa è andato storto e il Bobcat ha buttato giù un muretto facendo cadere dei grossi blocchi di cemento su due auto parcheggiate. L'operaio sarebbe sceso immediatamente dal mezzo, avrebbero controllato di non aver ferito e nessuno e si sarebbe disteso in attesa dell'intervento di un'ambulanza.

Il ferito è stato soccorso sul posto e portato al Policlicinico prima di essere dimesso con una prognosi di 7 giorni. A eseguire i rilievi gli agenti dell'Infortunistica che hanno ascoltato l'operaio della ditta privata e alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente.