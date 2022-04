Pagliarelli, la seconda chance delle detenute passa dal salone di bellezza

Inaugurata una sala dedicata a taglio e styling per le detenute dell'istituto penitenziario "Antonio Lo Russo" Pagliarelli, nella sezione femminile. L'iniziativa rientra in un progetto benessere dedicato alle detenute del reparto, grazie alla donazione di specifiche attrezzature, da parte dell'Associazione "Inner Wheel" club Palermo Centro.

L'obiettivo è quello di valorizzare l'immagine femminile e di favorire la convivenza, creando un momento di socializzazione, ma anche per porre le basi all'introduzione dei corsi di formazione a cui le donne potranno partecipare per ottimizzare il loro tempo in prigione e per cercare di imparare una professione. La donazione dei saloni di parrucchiere e di cosmesi hanno consentito di dare vita al progetto.

Al taglio del nastro ieri erano presenti il provveditore regionale per la Sicilia Cinzia Calandrino, la direttrice del penitenziario Maria Luisa Malato, il capo area trattamentale Rosaria Puleo ed il comandante del reparto Giuseppe Rizzo.