Pagliarelli, detenuto sferra un pugno a un ispettore: "Qua fanno quello che vogliono..."

Prosegue inarrestabile la spirale di violenza nelle carceri siciliane. L’ultimo grave evento è accaduto, come riporta il segretario nazionale per la Sicilia del Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria Calogero Navarra) al Pagliarelli di Palermo: "Qui - racconta - un altro ispettore di polizia penitenziaria è stato aggredito con un pugno da parte di un detenuto, condannato per reati contro la persona, al termine di un colloquio con i propri familiari”.

"La brutale aggressione è sintomatica della diffusa insofferenza di una buona parte dei detenuti al rispetto delle regole - denuncia Navarra -. Oggi in carcere i detenuti sono convinti di fare quel che vogliono, e di aggredire i poliziotti soprattutto, perché non ci sono regole certe che stroncano queste inaccettabili violenze. A Pagliarelli il detenuto si è adirato perché il tempo del colloquio era finito ed ha pensato bene di colpire brutalmente il collega, forse perché sa che non gli sarà fatto nulla a livello disciplinare e penale. E questo è inaccettabile e vergognoso! Basta!".

Il segretario generale del Sappe, Donato Capece, esprime vicinanza e solidarietà ai colleghi di Pagliarelli, e poi si chiede: "Fino a quando i vertici del ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria pensano di continuare a restare a guardare questi gravi fatti con apatia ed indifferenza? Fino a quando assisteranno a questo sfascio dell’ordine e della sicurezza interna provocato dal lassismo di decisione assurde e illogiche, come la vigilanza dinamica e soprattutto l’assenza di adeguati provvedimenti disciplinare e penali per chi aggredisce gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria?”,