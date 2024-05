Hacker o virus? Video erotici sulla pagina Facebook della Flc Cgil Palermo: "Meta non vuole restituirci l'account"

Un hacker, un virus o cosa? La domanda rimane aperta mentre di certo c'è che sulla pagina Facebook della Flc Cgil Palermo da fine marzo vengono pubblicati video erotici al limite del porno. Il sindacato ha denunciato l'accaduto alla polizia postale e non riesce a rientrarne in possesso dell'account nonostante le segnalazioni agli amministratori del social. "La stessa cosa è successa al profilo della Cgil Sicilia, ma quel caso è stato risolto con la restituzione da parte di Meta. Per Flc Cgil Palermo, invece, si è aperta una contesa per la proprietà della pagina", spiega Fabio Cirino, segretario generale di Flc Cgil Palermo.

Il contenzioso con Facebook

A occuparsi delle procedure per riaccedere alla pagina è stato Vincenzo Lo Coco, responsabile informatico e dirigente sindacale della Flc Cgil Palermo. Lo Coco ha anche prodotto una relazione chiesta da Meta, la società fondata da Mark Zuckerberg che gestisce oltre Facebook, anche Instagram e Whatsapp. Tre pagine in cui viene raccontato quanto avvenuto e vengono indicati gli originari amministratori della pagina, prima che l'account venisse violato. "La segnalazione per hackeraggio non va a buon fine e non riconosce nessuno dei 4 utenti forniti come amministratore precedente della pagina. Terremo il processo disputa della pagina aperto come discusso", ha risposto Meta lo scorso 3 aprile.

Mentre il contenzioso va avanti, sulla timeline del sindacato palermitano che si occupa dei lavoratori della scuola, dell'università e della formazione continuano a spuntare filmati che mostrano donne seminude in scene che se è vero che non sono puramente pornografiche alludono comunque al quel genere lì. Il testo che accompagna i video è quasi sempre lo stesso "Hot girls" accompagnato dagli hashtag "Latin Grammy, Pedro Sanchez, Corte e Gruzia", con riferimento rispettivamente ai popolari premi per gli artisti di musica latina, al primo ministro spagnolo, a un nome comune e alla variante russa del termine per indicare la Georgia. Parole probabilmente scelte per attirare il maggior numero di utenti e visualizzazioni sulla pagina.

La nuova pagina aperta da Flc Cgil Palermo

E in effetti i dati sono schizzati in alto da quando ignoti ne sono entrati in possesso: "Abbiamo aperto la pagina nel giugno 2010 e in 14 anni avevamo raggiunto oltre 13 mila follower, che adesso in due mesi, da quando hanno forzato l'account sono diventati 40 mila. Ciò che è accaduto non solo ci amareggia, ma ci ha anche danneggiato dato che abbiamo subito l'attacco a poche settimane dalle elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione che si sono svolte lo scorso 7 maggio e non abbiamo potuto utilizzare uno strumento che ci avrebbe aiutato parecchio durante la campagna", afferma Cirino. Proprio per questo, lo scorso 9 aprile, è stata aperta una nuova pagina che si chiama Flc Cgil Pa - Elezioni Cspi 2024. L'account dopo il voto continua a essere attivo. Ieri per esempio sono state postate le immagini dei partecipanti alle manifestazioni in ricordo delle vittime della strage di Capaci, in occasione del trentaduesimo anniversario dell'attentato.