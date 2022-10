Poste, in provincia di Palermo in pagamento le pensioni di novembre

Poste Italiane fa sapere attraverso una nota che in provincia di Palermo le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da martedì 1° novembre esclusivamente nei 152 Atm Postamat.

"I possessori di carta Postamat e Carta Libretto potranno così prelevare il denaro anche nel giorno festivo - si legge nella nota -. In continuità con quanto fatto finora e con l’obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti allo sportello avverrà preferibilmente secondo la seguente turnazione alfabetica, che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento".

I cognomi

dalla A alla C mercoledì 2 novembre

dalla D alla K giovedì 3 novembre

dalla L alla P venerdì 4 novembre

dalla Q alla Z sabato mattina 5 novembre

Poste Italiane comunica inoltre che "tutti i clienti di Poste Italiane, inoltre, potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo, effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli Atm Postamat. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22".