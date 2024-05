Il Comune aggiorna i valori dell'Imu per mille terreni edificabili: "Così incrementeremo le entrate"

Il Comune ha individuato un migliaio di terreni edificabili su cui è pronto ad applicare l'Imu. Il censimento ha permesso una stima del valore immobiliare e della relativa tassa. Lo studio si è trasformato in una delibera, approvata dalla Giunta, che aggiorna i valori con l'obiettivo di calcolare un possibile gettito per l'amministrazione comunale. Il valore delle aree è stato ricavato dalla consultazione delle riviste di settore compreso il borsino immobiliare, dall'osservatorio immobiliare redatto dal ministero delle Finanze, dalle transazioni commerciali e dai bandi per la ricerca di aree nelle varie zone di riferimento in cui è stata divisa la città.

Il provvedimento, che potrebbe portare ad un aumento dell’Imu per i proprietari delle aree fabbricabili, rientra nel piano di riequilibrio dei conti dell'ente ed è il frutto delle attività svolte dall'area Urbanistica, della Rigenerazione urbana e della Mobilità e del Centro storico, e dall’area delle Entrate locali e dei Tributi locali, con la collaborazione dell’area del Patrimonio e di una Commissione tecnica di valutazione.

"Si tratta di una verifica mai effettuata prima dall’amministrazione comunale - afferma il sindaco Roberto Lagalla - che prende in considerazione circa un migliaio di aree e dà seguito a un'azione prescritta dal piano di riequilibrio siglato dal Comune, garantendo, inoltre, un principio di equità. Si tratta di un'attività complessa che ha richiesto un'attività sinergica che ha messo insieme gli uffici dei Tributi, dell’Urbanistica e del Patrimonio che ringrazio per l’impegno profuso".

In totale si sono esaminate 569 Zone territoriali omogenee, contemplate nel Piano regolatore vigente, e 447 aree destinate a servizi. Con questo provvedimento, il Comune conta di aumentare le entrate relative all'Imu. "E' una delibera che assume un valore di novità per il Comune - spiega l’assessore al Bilancio Brigida Alaimo - prendendo le distanze dall’amministrazione precedente che lamentava mancanza di introiti, ma che non adottava misure per aumentarli. Oltre a venire incontro alle prescrizioni del piano di riequilibrio, inoltre, questa delibera garantisce il principio di equità perché ha l’obiettivo di far pagare a tutti l'imposta e non solo ai soliti noti. Infine, sono previste misure conciliative e un altro obiettivo è evitare nuovi contenziosi, tutelando l'ente e i cittadini".