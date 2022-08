Assistenza ai disabili psichici, la Regione versa ai Comuni oltre 7 milioni

Sette milioni e 300 mila euro per il ricovero delle persone con disabilità psichica. La Regione, tramite l'assessorato al Lavoro, alla famiglia e alle politiche sociali, ha autorizzato il pagamento ai Comuni delle somme per le rette che riguardano la permanenza nelle comunità alloggio dei 2.266 disabili psichici censiti in tutta l'Isola nel 2021.

Questa la ripartizione territoriale delle somme: nel Palermitano (dove sono stati censiti 325 disabili) è stato erogato un milione e 49 mila euro, ai Comuni dell'Agrigentino (570 disabili psichici censiti) un milione e 846 mila euro, a quelli del Nisseno (153 disabili), 493 mila euro; agli enti locali catanesi (320 disabili), un milione e 45 mila euro, nell'Ennese (152 disabili), 490 mila euro; ai Comuni del Messinese (111 disabili), poco più di 358 mila euro, 661 mila euro sono andati alle amministrazioni locali del Ragusano (205 disabili), 613 mila euro nel Siracusano (190 disabili) e 774 mila euro ai Comuni del Trapanese (240 disabili).