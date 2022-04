L'Ersu pagherà il 100% delle borse di studio richieste: sono quasi 10 mila, via al pagamento dell'ultima tranche

Assegnate agli studenti universitari altre 2.128 borse di studio, per un totale di 9.775 contributi economici erogati ovvero il 100% delle richieste avanzate all'Ersu Palermo per l'anno accademico 2021/22. Con i mandati inviati oggi in banca in favore degli iscritti nelle università, nelle accademie delle belle arti e nei conservatori di musica della Sicilia occidentale, dal direttore Ernesto Bruno, sono partiti gli ultimi pagamenti.

Gli studenti riceveranno l'assegno e i servizi corrispondenti (ristorazione universitaria e posto letto, oppure un assegno sostitutivo). L’importo di ciascuna borsa di studio varia da un minimo di circa milleduecento euro a un massimo di 4 mila euro (comprensivo di contributo alloggio fino a 1.300 euro per i fuorisede), in base alla condizione dello studente, in sede, pendolare o fuorisede, ed in relazione al valore del reddito individuale. La spesa totale, comprensiva dei servizi erogati da Ersu Palermo (mensa e posto letto), ammonta a 23.748.484,76 milioni di euro, ottenuti dall’utilizzo dei contributi nazionali, della fiscalità universitaria, dall’impiego di risorse regionali, di fatto confermando lo straordinario risultato già conseguito per la prima volta l'anno scorso sempre entro la data del 30 aprile, termine ultimo che consente di accedere alla premialità di risorse aggiuntive per la Sicilia da parte del Ministero competente.

“Come presidente di Ersu Palermo – dichiara Giuseppe Di Miceli – non posso esimermi dal ringraziare - anche a nome delle famiglie siciliane - il governo Musumeci, per l'azione strategica condotta in questo settore, raggiunto anche grazie all’impegno organizzativo e amministrativo degli Ersu e del suo personale, nonché degli organi di gestione e dell’assessorato regionale dell’Istruzione e dello stesso assessore uscente Roberto Lagalla. Dall’inizio della legislatura che adesso volge al termine abbiamo avuto un progressivo aumento della percentuale complessiva di borse di studio erogate dagli Ersu, passata dal 60 per cento degli anni precedenti al 74 per cento del biennio 2018/2020, fino al 100 per cento dell'anno scorso e per Palermo anche quest'anno”.

“L’aver raggiunto i quasi diecimila studenti beneficiari, con il cento per cento delle borse di studio pagate sul bacino della Sicilia occidentale – dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci, nonché, attualmente, assessore ad interim dell’Istruzione – ci riempie di gioia e soddisfazione. Si tratta di un traguardo ambizioso che sottolinea la concretezza dell’azione del nostro governo, e dell’operato dell’assessore Roberto Lagalla, in favore del diritto allo studio e della premialità degli studenti meritevoli. Un risultato – rimarca Musumeci – raggiunto per il secondo anno consecutivo che consentirà così, nuovamente, il giusto sostegno alle necessità delle famiglie siciliane in grave difficoltà economica e sociale”.