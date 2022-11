Villa Sofia e Cervello, in pagamento gli arretrati degli ultimi tre anni per 3 mila lavoratori

In pagamento gli arretrati per i lavori degli ospedali Villa Sofia e Cervello. A darne notizia il sindacato Fials che nei gironi scorsi aveva chiesto all’azienda di erogare, con lo stipendio di novembre, gli arretrati del contratto del comparto sanità pubblica 2019-2021. Sono circa 3.000 i lavoratori interessati dalle procedure, e riceveranno da 1.200 a circa 3.200 euro, in base a categoria e profilo.

Il sindacato guidato a Palermo dal commissario Giuseppe Forte, in una nota congiunta con i sub commissari Antonino Ruvolo e Giovanni Cucchiara, spiega che "verranno inoltre adeguati i valori dello stipendio tabellare e delle fasce sulla base del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro e verrà corrisposta l’indennità di specificità infermieristica prevista".

Ieri si è svolto inoltre l’incontro con i sindacati sulla destinazione dei fondi attraverso i quali "l'azienda ha confermato l’impegno a procedere alla progressione economica orizzontale per i dipendenti aventi diritto". Sono 466 in tutto i dipendenti interessati dalle progressioni economiche orizzontali, cioè gli scatti previsti per ogni fascia.