Lutto al Gonzaga, è morto l'ex rettore Vincenzo Sibilio

Il Gonzaga piange l'ex rettore Vincenzo Sibilio, morto ieri alle 15. "Il Signore ha chiamato a sé il nostro fratello e amico padre", annuncia l'istituto sui social. Il ricordo del "padre, guida, educatore, compagno di cammino" in un lungo post pubblicato su Facebook: "Potremmo ricordarlo in tanti modi, con tante parole, tante immagini, tanti aneddoti, tante testimonianze di persone che lo hanno incontrato e che da lui si sono sentite accolte e accompagnate. Scegliamo di ricordarlo con le sue parole: 'Credo che qualunque creatura umana, qualsiasi età abbia, sia persona. Credo che ogni persona, di qualsiasi colore e lingua, sia maschera-sacramento di Dio amore e, perciò, unico e trinità. Credo di dovermi avvicinare ad ogni persona con rispetto e stupore e amarla di amore carnale. Credo che, finché non sento la mia carne vibrare di dolore e di gioia, finché non sento i dolori del parto e non accetto che l’altro si stacchi da me, io non solo non sono educatore ma non sarò mai padre e non sarò mai uomo. Credo che devo avvicinarmi alla persona e aiutarla a riconoscersi, a saper dire il suo nome, a saper contemplare il mondo con occhi stupiti e riconoscenti, a saper usare mani e cuore per restituire ad ogni uomo e al mondo il volto originario nella giustizia e nella pace. Credo di dover dire la verità delle cose anche quando ciò dovesse costarmi o costare a quelli della mia parte. Credo che, ad ogni costo, devo essere dalla parte dei più piccoli e di dover fare parzialità come lui mi ha insegnato. Buon viaggio caro Vincenzo e grazie per esserti preso cura della nostra comunità e di ciascuno di noi”.

Padre Sibilio è stato alla guida del Gonzaga dal 2001 al 2009. La comunità del Gonzaga pregherà e lo ricorderà nella celebrazione eucaristica di lunedì 27 settembre alle 18, nella cappella San Giuseppe. Le esequie avranno luogo sempre lunedì 27, alle 11, nella chiesa del Gesù Nuovo di Napoli.