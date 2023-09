La confessione di Spatuzza: "Padre Puglisi ci sorrise e noi gli sparammo un colpo alla nuca"

"Dico: 'Questa è una rapina', lui si gira, sorridendo dolcemente e con serenità, e mi dice: 'L'avevo capito'. Guardo Grigoli e... un colpo in testa". E' così che Gaspare Spatuzza, "u tignusu", imbianchino di Brancaccio, prima "manovale" dei boss stragisti Giuseppe e Filippo Graviano e poi pentito, raccontò come venne ucciso in via Anita Garibaldi, alle 20.40 del 15 settembre del 1993, Padre Pino Puglisi. Un delitto per il quale - assieme ad un'altra cinquantina di omicidi - Spatuzza, tornato libero a marzo, è stato condannato e di cui ha svelato tutti i contorni.

"Sono certo che don Pino mi ha perdonato"

Già a maggio del 2013, alla vigilia della beatificazione del parroco della chiesa di San Gaetano, Spatuzza - le cui dichiarazioni sono state fondamentali per svelare uno dei "più gravi depistaggi della storia della Repubblica", quello sulla strage di via D'Amelio - in un memoriale si diceva certo che "don Pino mi ha perdonato e ora intercede presso Dio, affinché possa illuminare questo mio percorso di redenzione e di cooperazione con gli operatori della pace".

La sentenza: "L'opera del prete era una minaccia per il potere mafioso"

Come ricostruì l'allora sostituto procuratore Lorenzo Matassa (oggi giudice), che nel 1998 sostenne l'accusa nel processo di primo grado per l'omicidio del parroco davanti alla Corte d'Assise presieduta da Vincenzo Oliveri (diventato poi presidente della Corte d'Appello e ora in pensione), "la presenza di don Pino Puglisi era vista come una minaccia per il potere mafioso, che fece subito arrivare i primi avvertimenti". E aggiunse: "Sin dal primo giorno del suo insediamento, si era dedicato ad un'attiva opera costruttiva, anche se in modo silenzioso, di recupero sociale del quartiere, aiutando i non abbienti, i bambini abbandonati e le famiglie in difficoltà, la sua opera pastorale si era estrinsecata in ogni settore, come il recupero dei tossicodipendenti, la creazione di aggregati sociali - tra cui il centro Padre Nostro e il Comitato intercondominiale di via Azolino Hazon - e la chiesa di San Gaetano era diventata per tutti un centro di riferimento e soprattutto per gli abitanti di Brancaccio che trovavano un'alternativa alla triste e violenta realtà ambientale". E, come successivamente spiegò - lapidario - Spatuzza, il prete "non aveva l'intenzione di sottostare alle regole di Cosa nostra" e per questo i boss di Brancaccio Giuseppe e Filippo Graviano ne decretarono la condanna a morte.

"Volevo investirlo col motorino poi invece gli abbiamo sparato"

"Ecco - raccontò Spatuzza nel 2009 ai pm di Palermo - ora c'è l'omicidio del prete don Puglisi... Per conoscerlo ho impiegato giorni interi, non riuscivo a localizzarlo... Mentre sto percorrendo la stradina lo incrocio, sento chiamare 'Padre Pino, Padre Pino', mi giro e dico: 'E' lui'. Inizialmente pensavo di investirlo con il motorino, non doveva morire. Passano 4-5 tentativi. Poi pensiamo di ucciderlo con la pistola, arriviamo in via San Ciro, vicino casa sua, già si stava avviando, siamo scesi contemporaneamente (lui e Salavatore Grigoli, ndr) dalla macchina e ci siamo avviati dietro don Puglisi, lo accostiamo, io da sinistra, Grigoli da destra. Dico: 'Questa è una rapina', lui si gira e mi dice: 'L'avevo capito'. Guardo Grigoli e... un colpo in testa".

"Gli dissi che era una rapina, lui si girò e ci sorrise..."

Nel memoriale del 2013, il pentito riferì la stessa identica versione dei fatti, ma li raccontava parlando di sé in terza persone ed aggiunse alcuni dettagli che non aveva rivelato prima, come il sorriso e la serenità del parroco prima di essere ucciso: "Gaspare Spatuzza lo affianca alla sua sinistra, Salvatore Grigoli alla destra. Padre Puglisi, con un sorriso, prima guarda Spatuzza, poi Grigoli. Allora Spatuzza, cercando la mano di padre Puglisi per rubargli il borsello che teneva con la sinistra gli intima: 'Padre, questa è una rapina'. Puglisi, sorridendo dolcemente e con serenità, dice: 'Lo avevo capito'. A quel punto Spatuzza prende il borsello di padre Puglisi e china la testa per far capire a Grigoli che può sparare. Salvatore Grigoli, che nel frattempo aveva puntato l'arma alla nuca di padre Puglisi, spara un colpo solo, come prestabilito, per farlo apparire un incidente nel corso di una rapina. Padre Puglisi cade a terra. Gli assassini, con passo regolare, si allontanano dal luogo del delitto, a bordo delle autovetture che li aspettavano".

Il prete colpito alle spalle mentre rientrava a casa

Un prete, Padre Puglisi, che molto più di altri mise in pratica il Vangelo, ammazzato alle spalle, di sera, mentre era solo e stava rientrando nella sua modestissima abitazione. Un uomo discreto che con la semplicità e gesti silenziosi si era trasformato in una bomba atomica per il potere mafioso, che non poteva ammettere che a Brancaccio la gente conoscesse un modo diverso di vivere, non basato sulla violenza, sull'arroganza e la prepotenza. Il pm Matassa disse infatti: "Ricostruiremo le circostanze che portarono alla morte di un uomo a causa del suo impegno evangelico e sociale, attraverseremo il fondo più oscuro, più abietto del delitto e avremo modo di constatare in quali misere condizioni di assoggettamento, di povertà, di omertà soggiacciono interi quartieri periferici della città di Palermo", uno scenario che purtroppo, a trent'anni di distanza non è radicalmente cambiato.

I giudici: "Esempio di un clero non più timido con Cosa nostra"

I giudici nella sentenza definirono padre Puglisi come un "esponente del clero siciliano più avanzato e coraggioso" che "era divenuto un sacerdote di trincea che aveva trasformato la sua chiesa in una prima linea nella lotta alla mafia: esprimeva l'immagine di un clero isolano non più timido ed impacciato nelle prese di posizione contro il potere mafioso, bensì risoluto e battagliero nella coerenza evangelica e nella testimonianza della fede, ed impavido nel mobilitare la comunità e favorire il risveglio delle coscienze" e "aveva cercato di trasformare da roccaforte e riserva di Cosa nostra in avamposto dell'antimafia dal quale combatteva ogni forma di prepotenza e soprusi ed aveva avviato un'opera di risanamento morale e religioso".

La denuncia dei boss durante le omelie

Ma scrissero anche: "Il prete aveva lucidamente inteso la sua missione - tramite il suo silenzioso ma efficace operato - come un 'percorso di liberazione' dei suoi parrocchiani ed in generale della gente della borgata, dall'impotente assuefazione al predominio mafioso attuato con metodologie di sopraffazione e di intimidazione, alla coscienza di sé e della dignità civile" e che "era di carattere schivo e riservato, preferendo l'impegno quotidiano alle azioni spettacolari, ma per il suo attivismo che si esprimeva nell'organizzazione di visite ed incontri con le istituzioni, nella partecipazione a cortei contro il prepotere criminale, nelle denunce del malaffare, si era esposto prima alle rappresaglie poi all’offensiva della mafia, aveva ricevuto minacce, avvertimenti, che aveva coraggiosamente denunciato ai fedeli nelle omelie domenicali". Un coraggio che pagò con la vita.