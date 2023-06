Padre Puglisi diventò prete 63 anni fa, una messa per ricordarlo

L'Arcidiocesi di Palermo ricorda padre Pino Puglisi in occasione dell'anniversario numero 63 della sua ordinazione presbiteriale. Il beato sarà omaggiato domenica 2 luglio con una celebrazione eucaristica presso il Santuario Madonna dei Rimedi, in piazza Indipendenza, lì dove Puglisi venne ordinato presbitero nel 1960 dall'allora arcivescovo Ernesto Ruffini.

La celebrazione sarà presieduta da Salvatore Di Cristina, arcivescovo emerito di Monreale, ordinato presbitero insieme al beato Giuseppe Puglisi e suo compagno di studi e formazione presso il seminario arcivescovile di Palermo.

La celebrazione verrà animata dalla messa cantata Nel tuo Mistero (Gruppo Effatà, Ed. Paoline) eseguita dalla Corale Kemonia diretta da Massimo Sigillò Massara in prima esecuzione assoluta in memoria del Beato Giuseppe Puglisi. I canti sono stati realizzati dal Gruppo Effatà, in particolare le musiche e i testi sono di Maria Chinnici e Salvatore Troia, le armonizzazioni del coro sono state curate da Massimo Sigillò Massara (compositore e fondatore dell’orchestra vocale “SeiOttavi”) e gli arrangiamenti musicali e le trascrizioni sono di Massimo Bentivegna (pianista e docente al Conservatorio Scarlatti di Palermo).