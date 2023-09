Pino Puglisi, la storia del "parrino" di Brancaccio che dava fastidio alla mafia

Un prete contro la mafia e un sacerdote che ha saputo offrire ai ragazzi di Brancaccio un'alternativa alla criminalità e alla delinquenza attraverso il Vangelo, proprio per questo don Pino Puglisi è stato la prima vittima di mafia ad essere proclamata martire dalla chiesa cattolica. Ma è stato anche il padre spirituale di migliaia di giovani che in una periferia come Brancaccio avrebbero potuto essere invece condannati alla povertà, al degrado, all'analfabetismo e alla violenza.

Sognava un futuro diverso per i bambini nati nel feudo dei boss Graviano. Dal sagrato della sua chiesa, la parrocchia di San Gaetano, sfidava i boss anche con il sorriso e persino durante le omelie. Un messaggio, quello di Padre Puglisi, che non piacque mai a Cosa nostra che il 15 settembre del '93, giorno del suo compleanno, lo aspettò sotto casa, al civico 5 di piazzale Anita Garibaldi e lo uccise davanti al portone di casa, dove era arrivato a bordo della sua Fiat Uno bianca. Fece giusto in tempo a girarsi prima di essere colpito con un colpo di pistola.

Don Pino era un "parrino" che dava fastidio, in una città appena dilaniata dalle stragi di Capaci e via D'Amelio, ma che Brancaccio la conosceva bene perché c'era cresciuto. Con la sua famiglia (il padre Carmelo faceva il calzolaio, mentre la madre, Giuseppa Fana, la sarta) viveva al numero 8 di cortile Faraone. A 16 anni entrò nel seminario diocesano e, ad appena 23, diventò sacerdote della chiesa-santuario della Madonna dei Rimedi in piazza Indipendenza. L'anno successivo fu vicario nella parrocchia di Settecannoli, non troppo distante da Brancaccio, per poi spostarsi qualche anno dopo a Romagnolo, nella chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi.

Il bisogno di stare accanto ai giovani spinse Padre Puglisi sin da subito ad avvicinarsi a loro attraverso l'insegnamento: è stato infatti professore di religione alla scuola professionale Einaudi, alla media Archimede, alla media di Villafrati e alla sezione staccata di Godrano, al magistrale Santa Macrina e infine al liceo classico Vittorio Emanuele II. Stava accanto agli orfani quando venne nominato cappellano al Roosevelt dell'Addaura ed era accanto ai terremotati, quando il sisma devastò il Belice nel 1968, colpendo anche Montevago, nell'Agrigentino.

E' proprio agli studenti e ai giovani, in particolar modo quelli del Centro diocesano vocazioni, dove lo volle l'arcivescovo Salvatore Pappalardo e a cui dedicò molti anni della sua vita, realizzando, attraverso una serie di "campi scuola", un percorso formativo esemplare dal punto di vista pedagogico e cristiano. Solo nel 1990 però tornò "a casa", a Brancaccio. Il 29 settembre di quell'anno venne infatti nominato parroco di San Gaetano, divenendo due anni più tardi anche direttore spirituale del corso propedeutico al seminario arcivescovile. L'anno del suo assassinio inaugurò il centro Padre Nostro che, in breve tempo, diventò il punto di riferimento per le famiglie del quartiere (e lo è tutt'oggi).

Il 15 settembre di trent'anni fa la morte che, dal primo anniversario, segna anche l'apertura dell'anno pastorale della diocesi di Palermo. Cinque anni dopo, nel 1998, su proposta del cardinale Salvatore De Giorgi, la richiesta al Tribunale ecclesiastico diocesano per il riconoscimento del martirio. L'incartamento venne inviato alla congregazione per le cause dei santi in Vaticano. A giugno del 2012 la risposta ufficiale: la chiesa riconobbe il martirio di don Pino Puglisi. La beatificazione avvenne al Foro Italico dieci anni fa, il 25 maggio del 2013. A 25 anni dalla sua morte, per le canoniche celebrazioni, a Palermo arrivò anche Papa Francesco.