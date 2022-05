Ventesimo anniversario di sacerdozio per padre Pietro Scaduto, fedeli lo festeggiano in chiesa

Ventesimo anniversario di sacerdozio per padre Pietro Scaduto. Parrocchia piena di fedeli, congregazioni e movimenti religiosi a Santa Maria La Nova per festeggiare l'anniversario. Tra i presenti anche Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione. "Con lui - ha detto - sono stato complice di diverse iniziative in favore del sociale, è un uomo di Dio sempre in prima linea nell'accoglienza e nell'ascolto, uno strumento di Dio che con la sua umiltà abbraccia tutte le iniziative in favore di chi ha bisogno".

Nicolao prosegue: "Padre Pietro ha aperto la chiesa per le svariate attività in favore del fratello, dai tamponi ai vaccini contro il Covid alle raccolte alimentari e medicinali in favore dei palermitani ma anche degli ucraini in stato di guerra. Insomma un sacerdote amico e disponibile - conclude Nicolao - che attraverso le sue innumerevoli opere è stato osannato da centinaia di partecipanti".