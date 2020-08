"Il pacco da su", l'emozionante sorpresa di un palermitano alla mamma che non lo vedeva da 8 mesi

Ogni figlio del Meridione, che alla ricerca di lavoro ha dovuto lasciare la propria terra, ha una certezza: vedersi recapitare anche più volte l'anno il "pacco da giù", con tutti i sapori e le prelibatezze che i genitori non vogliono far mancare ai propri sempiterni "bambini", anche a distanza. Questa volta, però, la sorpresa l'ha fatta il giovane 27enne regista palermitano Ivan D'Ignoti alla sua mamma, che non lo vedeva da 8 mesi a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Ivan, che da qualche anno vive a Milano, ha deciso di rendere indimenticabile l'abbraccio con la sua famiglia, che vive a Bompietro, un paesino delle Madonie nell'entroterra siculo. Dopo aver ricevuto tanti "pacchi da giù", ha voluto infatti ricambiare spedendo la sorpresa che i suoi genitori desideravano di più dopo il lockdown: loro figlio.

"Dopo 8 mesi di distanza dai miei - racconta Ivan - ormai gli argomenti di discussione in videochiamate con mamma e papà erano: i vari chili di pomodori secchi che mia madre ha prodotto in questi giorni come se dovesse sfamare mezza Sicilia e la ripetuta domanda nei miei confronti 'quando scendi?'. Ma il lavoro chiama e sentendomi fortunato per questo, ho a più riprese rinviato il mio ritorno in terra sicula. Ieri è arrivato il momento tanto atteso, mi sono fiondato a sorpresa a casa dai miei in Sicilia ma in modo inusuale, rischiando di far prendere un infarto a mia madre".

Non è di certo la prima sorpresa con colpo di scena finale che Ivan ha fatto alla sua famiglia ma questa volta si è davvero superato. Il giovane a Milano ha infatti curato la regia degli scherzi del programma televisivo “Scherzi a Parte” su Canale 5 con Paolo Bonolis e che prossimamente lavorerà come regista alle puntate di “Affacciabedda”. Tutto anche questa volta è stato filmato e postato sui social dove il video in poche ore sta già spopolando.

A marzo, in pieno lockdown, Ivan aveva scritto una emozionante lettera alla mamma in cui raccontava la sua decisione di restare a Milano. "Sarei dovuto partire nei giorni scorsi per rivederti dopo quasi quattro mesi, ma non partirò. Non posso partire. Non sai la rabbia, la frustrazione, la voglia di scappare e prendere un treno, un aereo, fregarmene delle regole. Non l’ho fatto perché mi hai educato così.

Mi hai insegnato a essere responsabile e a non lasciarmi tradire dalla disperazione, dall’istinto e da questa maledetta ipocondria. Fa male sentire il suono dell’ambulanze che rimbomba dalle finestre, vedere i mezzi militari trasportare le salme delle vittime, fa male non abbracciarti e sentirmi dire 'ce la faremo'. Ti prometto che tornerò presto da te e sarò più grande, più consapevole. Aspettami mamma". La lunga attesa è stata finalmente ricompensata. "Scusa mamma, scusa papà, mi siete mancati tanto".