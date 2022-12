Pacchi dono dell’Amap ai piccoli degenti dell’Ospedale dei Bambini

Questa mattina il Consiglio direttivo del Cral Amap, anche in rappresentanza dell’amministratore unico dell’azienda, Alessandro Di Martino, ha consegnato pacchi dono destinati ai piccoli degenti dell’Ospedale dei Bambini di Palermo. “Un gesto di vicinanza verso chi è costretto a trascorrere in ospedale questo periodo festivo – ha sottolineato l’amministratore unico Alessandro Di Martino - una maniera di alleviare la sofferenza dei bambini, di porgere loro gli auguri di buon anno e di manifestare solidarietà alle loro famiglie. Ma anche un modo di ringraziare il personale sanitario che con grande spirito di dedizione non fa mancare l’indispensabile calore umano a questi piccoli degenti”.

Nel rispetto delle norme anti Covid i rappresentanti del Cral Amap (il presidente Fabio Drago, il vicepresidente Mimmo Trapani, il segretario Vincenzo Luparello, il tesoriere Riccardo Scardina e il consigliere Nino Cocuzza) hanno incontrato il direttore del Pronto Soccorso, Domenico Cipolla, nell’area antistante l’ingresso dell’ospedale. “Si tratta di un’iniziativa intrapresa in sinergia con l’Amministrazione e la direzione dell’azienda – ha detto Fabio Drago – un segnale importante che abbiamo voluto dare a chi soffre e che faremo in modo di ripetere in futuro”.