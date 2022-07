VIDEO | Strage di via D'Amelio, attivisti con la maschera di Lagalla e Cuffaro al Comune: "No a nuove trattative"

Il corteo, organizzato da Our Voice e Attivamente alla vigilia del 19 luglio, si è mosso da piazza Magione fino a Villa Filippina. "Basta passerelle. Dopo mesi di scandali politici, arresti, il ritorno condannati per reati di mafia e i risultati delle elezioni, corriamo il rischio di rassegnarci e di accettare di nuovo lo stato delle cose. Non lo possiamo permettere"