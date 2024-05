Osteonecrosi delle ossa mascellari, Policlinico centro di riferimento regionale dell'assessorato

L’unità operativa dipartimentale di Medicina orale del Policlinico è stata identificata dall’assessorato regionale per la Salute come centro di riferimento regionale ad alta specializzazione per la prevenzione, diagnosi e cura dell’osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaci.

“Questa opportunità diagnostica e terapeutica – afferma il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera universitaria, Maria Grazia Furnari - si aggiunge alle altre offerte di cura dell’unità operativa di Medicina orale, come la diagnosi precoce del cancro orale e la special dental care per i pazienti oncologici, e rappresenta un ulteriore tassello nel complesso dei servizi di eccellenza dedicati ai pazienti e un’importante tappa della collaborazione tra azienda ospedaliera e università nel processo di integrazione tra le attività assistenziali, la formazione e la ricerca clinico-radiologica”.

L’osteonecrosi da farmaci (Mronj) è una malattia rara causata principalmente da farmaci anti-riassorbitivi (i.e., amino-bifosfonati e denosumab) che peggiora la qualità di vita dei pazienti che ne sono affetti e per la cui prevenzione e trattamento molto si è fatto in questi ultimi decenni in Italia con raccomandazioni cliniche e documenti dedicati. In Sicilia si stima un’incidenza di Mronj di circa 37,5 nuovi casi per anno.

Il Policlinico di Palermo, che dal 2007 è sede del Centro per la ricerca e la prevenzione sull’Osteonecrosi delle ossa Mascellari da Farmaci (Pro.Ma.F.), già patrocinato dall'Assessorato alla Salute, ha aggiornato periodicamente i protocolli open-access sulla Mronj dedicati agli operatori sanitari. La malattia Mronj, oggigiorno, grazie ai protocolli, può contare sulla riduzione di nuovi casi e sulla precoce diagnosi clinico-radiologica.

All’interno dell’Azienda ospedaliera universitaria, l’equipe dell’unità operativa dipartimentale di Medicina orale diretta dalla professoressa Giuseppina Campisi dedicata a tale malattia fa assistenza in collaborazione interdisciplinare con la Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, l’Oncologia medica, la Radiologia, l’Ematologia, l’Anatomia Patologica, i Bone Expert del Policlinico e degli altri nosocomi metropolitani e della Sicilia Occidentale e anche con diverse strutture del Ssn sul territorio nazionale.

“Questa ventennale collaborazione clinica e scientifica con tutte le unità operative e i colleghi curanti i pazienti, la partecipazione alla stesura di Raccomandazioni ministeriali e societarie ha fatto sì – sottolinea la professoressa Campisi – che la nostra unità operativa sia stata identificata come centro di riferimento regionale”.

I pazienti con sospetta Osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaci (Mronj), per accedere all’ambulatorio del Policlinico al fine di confermare il sospetto diagnostico e intraprendere l’iter terapeutico o per fare prevenzione primaria mediante visita clinica, cure odontoiatriche e imaging radiologico, possono rivolgersi al Cup. L'Unità di Medicina Orale ha predisposto anche un'agenda dedicata (il giovedì) ai pazienti oncologici (cod. esenzione 048), oltre che pianificare giornalmente consulenze intra-nosocomiali per i pazienti già afferenti al Policlinico per la loro patologia neoplastica od osteometabolica.