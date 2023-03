Osservatorio nazionale sulla famiglia, assessore Pennino parteciperà alla Conferenza Unificata

L'assessore alle Attività sociali, Rosalia Pennino, sarà uno dei tre componenti designati dall'Anci nazionale a partecipare alla Conferenza Unificata, in seno all'assemblea dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia.

"E' per me un grande onore e una grande responsabilità - ha dichiarato l'assessore Pennino - partecipare alla Conferenza Unificata dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Sarà un'occasione per portare all'attenzione del Governo le necessità e le richieste delle famiglie siciliane e palermitane, confidando di poter offrire strumenti, conoscenze e testimonianze che contribuiscano a una lettura oggettiva e strutturale della condizione delle famiglie italiane e dare voce alle istanze che riguardano risorse dedicate e modalità di spesa più a misura dell'Ente locale".