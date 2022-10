Operatori socio sanitari, Tumminia (Uilcom Sicilia): "Siamo al capolinea, basta al precariato"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Siamo arrivati al capolinea. I nodi strutturali dell’Orchestra sinfonica siciliana ancora oggi non sono stati affrontati e risolti". Così Giuseppe Tumminia, segretario della UilCom Sicilia, che giudica fallimentare la gestione commissariale. E aggiunge: “L’emergenza principale è il precariato. Oltre 50% della forza è precario. Ma soprattutto manca un progetto di medio termine per l’orchestra, per questo chiediamo ripristino degli organi statutari con la nomina del consiglio di amministrazione per tentare di ripartire in una condizione di normalità”.