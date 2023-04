Villa Sofia-Cervello, proroga di un altro mese per 56 operatori socio-sanitari

Proroga di un altro mese per i 56 oss, operatori socio-sanitari, dell'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello. E’ quanto emerge dalla riunione tra assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, e sindacati. "Adesso ci sarà tempo per la ricognizione del personale e per rivedere i coefficienti di tutte le aziende ospedaliere e territoriali" comunica Giuseppe Forte, commissario della Fials Palermo.

Al centro della vertenza il destino di 56 operatori sociosanitari i cui contratti erano in scadenza il 31 marzo scorso, prima di essere prorogati a fine aprile in attesa di trovare una soluzione. Adesso l'assessore ha garantito un altro mese di lavoro e nel frattempo proseguirà la ricognizione dei posti nelle varie aziende ospedaliere per trovare collocazione a questo personale che ha lavorato durante l'emergenza Covid.

La Fials Palermo, per voce di Giuseppe Forte, Antonino Ruvolo e Giovanni Cucchiara ringrazia "l’assessore per il suo intervento autorevole e assicura che vigilerà affinché si trovi la soluzione definitiva per modificare i coefficienti di spesa per gli oss, figura fondamentale per l’istituzione degli ospedali di comunità nelle aziende territoriali". Fabrizio Bilello e Alfredo Guerriero del Nursind si dicono “abbastanza soddisfatti anche se rimaniamo in attesa di una soluzione definitiva. L’assessore ha assicurato una proroga di un mese che porta serenità alle famiglie in attesa che, come da protocollo firmato il mese scorso, le aziende realizzino la ricognizione necessaria per capire quali sono i soggetti idonei alla stabilizzazione. Confidiamo prossimamente in nuove soluzioni anche politiche per la modifica dei coefficienti e dei posti disponibili per le stabilizzazioni”.