Cinque nuovi ospedali di comunità tra Guadagna, Enrico Albanese e Casa del Sole con l'Asp

Ammontano complessivamente a 93 milioni e 873 mila euro gli interventi programmati dall’Asp di Palermo con fondi del Pnrr (Missione 6- Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza). Gli atti deliberativi di approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica sono già stati adottati dalla direzione aziendale e pubblicati mercoledì scorso all’albo pretorio.

Nel territorio di città e provincia (e nelle isole Pelagie) saranno realizzati 10 ospedali di comunità (con un investimento di 25.969.000 euro); 12 centrali operative territoriali (2.728.000 euro) e 38 case di comunità (57.660.000 euro), oltre a un “Ospedale sicuro e sostenibile”, individuato nel nosocomio di Partinico (7.514.000 euro). I progetti di fattibilità tecnico-economica sono, già stati trasmessi a Invitalia che curerà per conto dell’Asp di Palermo l’affidamento delle procedure di appalto integrato (progettazione ed esecuzione dei lavori).

I 10 ospedali di comunità (OdC), che svolgeranno una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, verranno realizzati: 5 a Palermo (Guadagna, Enrico Albanese e tre alla Casa del Sole); a Petralia Sottana, Termini Imerese, Palazzo Adriano, Lercara Friddi e Piana degli Albanesi.

Le 38 case della comunità (CdC), nelle quali si potrà trovare assistenza 24 ore su 24, ogni giorno della settimana, saranno realizzate a: Cefalù, Collesano, Pollina, Carini, Cinisi, Capaci, Alimena, Ganci, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Misilmeri, Ventimiglia di Sicilia, Godrano, Montemaggiore Belsito, Cerda, Termini Imerese, Castronovo di Sicilia, Valledolmo, Santa Flavia, Bisacquino, Corleone, Camporeale, Partinico, Balestrate, San Giuseppe Jato, Monreale, Villabate, Lampedusa, Linosa, Ustica, Villafrati, Caccamo, Trabia, Aliminusa, Vicari, Bagheria e 2 a Palermo Presidio “Biondo” di via Gaetano La Loggia.

La gestione informatizzata dei percorsi assistenziali sarà curata dalle 12 centrali operative territoriali in stretta connessione con Presidi ospedalieri e ambulatoriali pubblici e privati. I progetti di fattibilità tecnico-economica dell’Asp di Palermo sono stati redatti da professionisti reclutati per il raggiungimento degli obiettivi di Pnrr e inseriti in un “Ufficio speciale” istituito un anno e mezzo fa e dedicato esclusivamente alla realizzazione degli interventi previsti.