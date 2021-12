Partinico, l'allarme della Fials: "Solo due pediatri in servizio e gravi disagi per l’utenza"

Due pediatri dell’ospedale di Partinico trasferiti dall’Asp al nosocomio di Corleone, e scoppia la protesta. I sindacati Fvm-Fials Adms e la Fials provinciale in una nota contestano la decisione di impiegare i due medici tra le due strutture ospedaliere perché "contribuisce ad aggravare l’organizzazione interna del lavoro a Partinico, che vede solo due medici in servizio". I sindacati, in una nota a firma di Enzo Munafo, Giuseppe Forte e Anna Zizza, ricordano che "la dotazione organica del Civico di Partinico prevede 9 dirigenti medici pediatri, di cui due assegnati al punto nascita dello stesso presidio. Nel tempo il reparto ha subito una falcidia fisiologica di detto personale, per pensionamenti, maternità e malattie, senza prevederne la sostituzione delle unità mancanti e per ultimo è avvenuta l’illegittima ed immotivata riduzione di ulteriori due dirigenti medici”.

La Fials sottolinea che “il bacino della popolazione pediatrica di Partinico e di tutto il comprensorio non può permettersi un tale ridimensionamento delle attività, stante che l’ambulatorio di Pediatria e le assistenze post-parto ai neonati, nell’ultimo report ha registrato circa 3.800 prestazioni. Pertanto la riduzione soltanto a due dirigenti medici presenti, a fronte di una dotazione organica che ne prevede 9, ha determinato e determina uno svolgimento di lavoro stressante, oltre che aumentare il rischio clinico, fuori da ogni logica e in dispregio della sicurezza sul posto di lavoro, con la mancata definizione di un protocollo d’intesa con i sindacati proprio sulla sicurezza sul lavoro".

Per i due medici che fanno la spola tra Corleone e Partinico inoltre ci sarebbe un “grave rischio assicurativo Inail negli spostamenti per una distanza di circa 45 chilometri, senza avere dimostrato motivazioni e necessità dello spostamento e senza un ordine di servizio".

Secondo la Fials questa situazione rispecchia una “chiara e inequivoca incapacità di gestione sanitaria, stante che da circa tre mesi a seguito delle dimissioni del dottor Montalbano, la Direzione generale non ha sentito il bisogno di nominare, per averlo a fianco, un direttore sanitario, privando, in mancanza di programmazione sanitaria adeguata, il diritto all’assistenza pediatrica della popolazione residente sul territorio e oltre”.

All'inizio di dicembre la stessa Asp aveva attivato la procedura d'emergenza con un avviso pubblico per il reclutamento di personale e aveva lanciato un appello agli specialisti "anche a quelli in pensione, per garantire la continuità assistenziale nei punti nascita degli ospedali Dei Bianchi e Civico".