Ospedale di Partinico, la Fials: "Degrado e precari non stabilizzati, intervengano le istituzioni"

Pronto soccorso dell’ospedale di Partinico in situazione di degrado, con strumentazioni obsolete e una totale assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E poi precari non stabilizzati e indennità non pagate. È quanto emerso in un’assemblea della Fials con i lavoratori dell’ospedale che si è tenuta nei giorni scorsi alla presenza del commissario della segreteria di Palermo, Giuseppe Forte.

L’ospedale va avanti tra disagi e criticità, grazie all’impegno profuso da parte della Direzione sanitaria di presidio e allo spirito di abnegazione dei lavoratori, consente al pronto soccorso di riuscire a garantire l’assistenza sanitaria, mentre si è in attesa che la Direzione centrale rispetti gli impegni.

Per quanto riguarda i locali destinati ai codici bianchi e al punto di primo intervento pediatrico è emerso che gli stessi sono allocati presso altra struttura, posta al di fuori del presidio, "costringendo l’utenza a spostarsi con tutti i disagi del caso”.

È stato segnalato inoltre che l’ospedale è sprovvisto di cassa ticket, "in quanto durante l’emergenza pandemica a seguito della riconversione in covid hospital, la stessa fu dislocata in locali distanti alcuni chilometri. Nonostante la fine della pandemia, ancora oggi i pazienti che necessitano di prestazioni sanitarie e devono pagare il relativo ticket, sono costretti a spostarsi per alcuni chilometri dal presidio".

Durante l’assemblea è stata affrontata anche la problematica relativa al demansionamento degli operatori di categoria da Bs a B, e il mancato pagamento dell’indennità di rischio radiologico del personale infermieristico. La Fials si è impegnata a chiedere l’intervento dell’amministrazione. ?Il sindacato ha chiamato in causa anche il sindaco di Partinico “affinché abbia conoscenza dello stato di degrado in cui versano alcuni locali del Civico e la sensibilizzazione delle istituzioni possa portare a interventi immediati e risolutivi”. A tal proposito la Fials si è detta disponibile a un incontro immediato per rappresentare le criticità e l’incuria dell’ospedale.