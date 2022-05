Segnali di ritorno alla normalità: ospedale di Partinico, riattivata la terapia intensiva "no Covid"

Ha riaperto i battenti la terapia intensiva “No Covid” dell’Ospedale di Partinico. Un altro chiaro segnale di ritorno alla normalità dopo la pandemia che ha visto il nosocomio impegnato in prima linea. Il reparto, dotato di 6 posti letto, è tornato nella sua sede originaria, utilizzata durante il periodo più critico della pandemia, come Area Grigia.

L’ospedale di Partinico conserva ancora una organizzazione articolata in forma mista con un’Area Covid dotata di 89 posti letto (61 di Medicina, 14 Terapia Intensiva e 14 Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) e 36 “No Covid” (16 di Medicina, 2 Diabetologia, 10 Ostetricia e Ginecologia, 2 Pediatria e 6 Terapia Intensiva).

Per l’esperienza maturata e per le professionalità esistenti nella struttura, l’Ospedale di Partinico è stato individuato dall’Istituto Superiore di Sanita quale uno dei 6 centri siciliani Specialistici per il Long Covid.