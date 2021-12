Ospedale Giglio, donazione della Fials alle pazienti con mastectomia

La Fials-Confsal di Palermo al fianco delle donne che affrontano il percorso di mastectomia. La segreteria aziendale della Fondazione Giglio di Cefalù ha donato alla Breast Unit dell’ospedale, consegnandolo al responsabile dell’area chirurgica Roberto Gennari, un set di borse porta drenaggio per agevolare le pazienti in cura. Hanno partecipato all’evento, oltre alle dirigenti sindacali Palmira Arini e Fabiana Berardi, la coordinatrice del reparto Daniela Cavoli e la responsabile del servizio infermieristico Stefania Varia. Presenti alla manifestazione diversi iscritti Fials e lavoratori.

"Ringraziamo anche la presidenza della Fondazione - dice Giuseppe Angiletti, segretario aziendale del sindacato - che ha accolto in maniera favorevole l’iniziativa. Il sindacato si è speso nel tempo in attività in favore non solo dei lavoratori ma anche dei pazienti. Nel 2019 ricordiamo con piacere la raccolta alimentare per aiutare neonati e bambini dell’ospedale di Caracas in Venezuela, mentre nel 2020 il nostro intervento è stato rivolto alle famiglie in difficoltà di Cefalù con la consegna di buoni spesa da parte della Fials al sindaco. Quest’anno invece abbiamo voluto dare un chiaro segnale rivolto alla ripartenza alle attività sanitarie, guardando soprattutto ai pazienti fragili e in particolare agli oncologici, che sono stati i più penalizzati durante la pandemia".