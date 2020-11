L'ospedale Giglio cerca personale: al via la selezione di anestesisti e infermieri

La Fondazione Istituto Giglio di Cefalù ha avviato una selezione per due medici con specializzazione in Anestesia e rianimazione da assumere con contratto a tempo indeterminato. Per partecipare occorre inviare la propria candidatura online attraverso il portale della Fondazione Giglio ospedalegiglio.it entro il 2 dicembre. I candidati ammessi alla selezione saranno sottoposti a una prova scritta e a un colloquio per la formazione di una graduatoria di merito con validità triennale.

La Fondazione ha inoltre bandito una selezione per infermieri con contratto a tempo determinato e pieno di 36 ore settimanali da impiegare nei reparti e servizi ospedalieri per la gestione dell’emergenza pandemica da Covid-19. La selezione, vista la straordinaria fase emergenziale, consisterà in una valutazione dei titoli posseduti dai candidati e nell’eventuale colloquio tecnico e attitudinale. L’invio della candidatura dovrà avvenire esclusivamente per via telematica. Gli avvisi di lavoro per anestesisti e infermieri sono pubblicati integralmente su www.ospedalegiglio.it