Cefalù, cinque giovani medici stabilizzati all'ospedale Giglio

Sono stati stabilizzati al Giglio di Cefalù cinque giovani medici precedentemente assunti come specializzandi. La firma del contratto è arrivata per due urologi Mirko Pinelli e Piero Mannone, per due cardiologi Ahmed Rumon Siddique e Roberto Nola, per un oncologo Alberto Maria Romano.

"Siamo orgogliosi - ha detto il presidente della fondazione Giglio, Giovanni Albano - della scelta di cinque giovani professionisti di proseguire, anche dopo la specializzazione, la loro attività nel nostro istituto". Alla firma del contratto erano presenti anche il direttore amministrativo, Gianluca Galati, il direttore sanitario Santi Mauro Gioè e per l’ufficio del personale Davide Lisuzzo.