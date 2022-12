Ospedale Giglio, bonus bolletta di 100 euro in busta paga per i dipendenti

Bonus bolletta di 100 euro in busta paga per i dipendenti dell’ospedale Giglio di Cefalù. Lo comunica il sindacato Fials di Palermo che prende atto positivamente della decisione assunta dall’amministrazione.

Il commissario Giuseppe Forte e il subcommissario Giuseppe Angiletti ringraziano la Presidenza “per avere accolto le richieste avanzate dalla Fials, circa la possibilità di poter applicare il Decreto Aiuti bis anche presso la Fondazione Giglio, in modo da potere erogare un benefit economico aggiuntivo ai dipendenti, in un momento storico in cui si registra una forte crisi economica. Si apprezza pertanto lo sforzo compiuto grazie al quale sarà erogato questo ulteriore riconoscimento economico”.

Le somme potranno essere utilizzate dal personale per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale.