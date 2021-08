Ospedale Civico, Fials e Nursing Up: "Ridotti i compensi a medici e infermieri per le vaccinazioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ridotti i compensi aggiuntivi per medici e infermieri impegnati nelle vaccinazioni. L'azienda ospedaliera Civico di Palermo ha comunicato ai sindacati la decisione sulla base delle risorse finanziarie disponibili a livello regionale. Per gli infermieri il compenso cala a 30 euro mentre per i medici a 60. La Fials-Confsal e il Nursing Up, per voce di Mario Di Salvo, Giuseppe Forte, Giuseppe La Barbera e Domenica Schittino, contestano la scelta: "La pandemia Covid-19 è ben lungi da essere considerata come un fenomeno già concluso o un'esperienza da archiviare. Anzi, sembrerebbe del tutto aderente alle evidenze scientifiche condivise dalla comunità internazionale, considerare questo come il momento topico in cui fornire il massimo dello sforzo per iniziare a raccogliere il frutto di quanto faticosamente performato sino ad oggi. Non si condivide, pertanto, la scelta unilaterale e già più volte stigmatizzata di ridurre le risorse economiche messe in campo a riconoscimento degli sforzi anche extra istituzionali del personale sanitario. Tanto più se si considera che queste decisioni sono state prese unilateralmente senza alcun consenso dei sindacati, dopo aver pattuito ben altra cosa in sede di contrattazione".

"Tale modo di fare - proseguono i sindacati - risulta irriguardoso e offensivo nei confronti di tutti i lavoratori e delle sigle sindacali che non si sono mai risparmiate nel fornire il proprio apporto, con grande sacrificio e abnegazione. Si richiede pertanto l'immediata revoca della disposizione, preannunciando lo stato di agitazione del personale, propedeutico a ulteriori azioni sindacali a tutela dei diritti del personale sanitario".