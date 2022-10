Ospedale Civico, paziente guarisce e dona nuova statua della Madonna al reparto vandalizzato

Una nuova statua della Madonna è stata donata al reparto di Medicina dell’ospedale Civico. Quella precedente, riferimento di pazienti e familiari di quell'ala del nosocomio, era stata danneggiata a settembre dalla furia dei parenti di un anziano morto dopo un ricovero.

La nuova statua è stata donata in segno di riconoscenza a tutto il personale da una donna guarita dopo un ricovero di un mese e mezzo nel reparto di Medicina, indirizzo geriatrico riabilitativo, guidato dal professor Salvatore Corrao. La donna ha voluto ringraziare medici e infermieri di Medicina geriatrica con questo gesto di affetto e di Fede. La Fials Palermo è intervenuta per esprimere “profondo apprezzamento per il gesto della donna, che infonde fiducia e speranza a tutti gli operatori sanitari e ai pazienti. Un gesto - conclude la Fials - che dimostra quanto di buono ci sia oggi nella sanità siciliana che merita di essere valorizzata e potenziata”.