Danneggiano porta del Civico dopo la morte del padre, denunciate due donne

Un nuovo episodio di violenza si è verificato venerdì sera all'ospedale Civico di Palermo. Due donne, come riporta Ansa.it, non appena hanno saputo della morte del loro padre hanno danneggiato la porta del reparto di Pneumologia e sono fuggite via. Sono state poi identificate dagli agenti di polizia delle volanti, intervenuti in reparto dopo essere stati chiamati dai medici. Le due donne sono state denunciate.