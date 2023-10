Cervello, l'unità di Ematologia sarà ammodernata: via libera al progetto da 444 mila euro

L'unità operativa complessa, Uoc, di Ematologia 1 dell'ospedale Cervello sarà ammodernato. E' stato, infatti, approvato il progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico dei locali attualmente assegnati all'Uoc e adibiti ad area ambulatoriale, siti al piano terra del padiglione “B”, corpo di fabbrica B5. L’importo complessivo del relativo appalto, compresi gli oneri per la manodopera e per la sicurezza, ammonta a 444 mila euro.

"Il progetto - spiega Vincenzo Nicastri, direttore del servizio tecnico dell’azienda sanitaria palermitana - prevede la realizzazione di nuovi spazi e l’adeguamento di quelli esistenti, sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista impiantistico. È stata prevista la rimodulazione degli spazi, al fine di rendere i locali maggiormente confortevoli per i pazienti, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. È prevista, inoltre, la rifunzionalizzazione degli impianti tecnologici, con particolare riferimento agli impianti elettrico, meccanico e di illuminazione, al fine di ottemperare a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di risparmio energetico".

Per Walter Messina, commissario straordinario dell'azienda Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, "continua l’opera di riqualificazione e ammodernamento complessivo dell’azienda in coerenza con gli impegni assunti dalla direzione e a completamento delle azioni messe in campo per conferire ai reparti elevati ed innovativi standard impiantistici e di sicurezza, per migliorare la logistica degli spazi ed implementare il comfort degli utenti/pazienti, al fine di offrire un’assistenza sempre più qualificata e competitiva, volta a coniugare efficienza, efficacia ed economicità, criteri fondamentali, alla base della gestione delle aziende erogatrici dei servizi di salute".