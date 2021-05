Ospedale Cervello, riaprono ginecologia e centro di procreazione assistita

I ricoveri, nel gennaio scorso, erano stati sospesi per via della trasformazione della struttura sanitaria in Covid Hospital. Da lunedì saranno riattivati 20 posti letto per pazienti non Covid

Lunedì riapre il Centro di procreazione medicalmente assistita (Pma) e vengono riattivati 20 posti letto di Ostetricia e ginecologia per l’assistenza ai pazienti non Covid all'ospedale Cervello. I ricoveri per questo target di utenza, nel gennaio scorso, erano stati sospesi per via della trasformazione della struttura sanitaria in Covid Hospital, organizzazione assistenziale che permane ancora, ma ora l'assessorato ha autorizzato la riapertura.

"Da lunedì - precisa l'azienda sanitaria - il pronto soccorso ostetrico sarà pienamente operativo anche per le pazienti no Covid. I posti letto di Ostetricia e ginecologia destinati ai pazienti Covid saranno spostati presso il reparto 'Indistinto ad indirizzo chirurgico' che si trova al secondo piano".

"Una buona notizia per la sanità a Palermo, soprattutto - dichiara Marianna Caronia - per donne e bambini. Dopo mesi di interruzione di questi due importanti presìdi a tutela della salute delle donne e dei nascituri, finalmente la speranza di una ripresa di attività fondamentali. Perché tutto funzioni al meglio, occorre comunque garantire all'ospedale tutte le risorse, umane, economiche e professionali di cui ha bisogno, per evitare che la ripresa di attività ordinarie e l'attivazione di nuovi servizi non si riveli - conclude - un carico insostenibile per il personale né tanto meno, si rischi una apertura solo sulla carta"