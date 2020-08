Choc all'obitorio dell'ospedale Cervello: "Mio papà morto ricoperto di formiche"

Non solo il dolore per la perdita di una persona cara, ma lo choc di vederla in camera mortuaria completamente ricoperta di formiche. Succede all'ospedale Cervello, come denunciano a PalermoToday i familiari di un paziente morto nella notte. Si tratta di un uomo di 66 anni, ricoverato nel reparto di Ematologia del nosocomio per una forma di leucemia. "Lo abbiamo visto l'ultima volta otto giorni fa - raccontano i parenti ancora sconvolti per quanto accaduto - . A noi l'accesso è stato proibito per i protocolli anti Covid. Eravamo costantemente in contatto telefonico, ma nessuna visita di presenza". Le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente, fino al tragico epilogo intorno all'una della notte scorsa.

Il corpo è stato trasferito in camera mortuaria dove i parenti hanno portuto vederlo solo all'apertura, alle 8 di stamani. "Era coperto di formiche - denunciano - solo lui. Le salme nelle altre stanze no. Il locale in sè è pulito. Gli insetti probabilmente erano annidati nelle lenzuola usate per avvolgerlo. E' inconcepibile. Non è degno di un Paese civile e pretendiamo spiegazioni. Adesso ovviamente nessuno è in grado di darci risposte. E' un fatto gravissimo, di per sè, ma lo diventa ancora di più adesso. Noi non abbiamo potuto salutarlo e stargli vicino negli ultimi momenti di vita per le regole anti Covid, tutto dovrebbe essere sanificato e controllato, sempre, ma adesso ancora di più. Invece sul suo volto ci sono le formiche...".

La redazione di PalermoToday sta provando a contattare i vertici del nosocomio per una replica

