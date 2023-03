Ospedale di Cefalù, nuova iniziativa di solidarietà della Fials: donato un mini frigo al reparto di Ostetricia

Il sindacato Fials prosegue le iniziative di solidarietà in favore dell’ospedale Giglio di Cefalù. Questa volta a beneficiarne è stato il reparto di Ostetricia a cui è stato regalato un mini frigo. A consegnare il dono è stato Giuseppe Angiletti assieme ai dirigenti aziendali Gabriele Dolce e Palmira Arini. Presenti la referente del personale Ostetrico, Maria Luisa Privitera, e le ostetriche Giorgia Maccora, Claudia Dellutri e Stefania Martorana.

“Vogliamo mettere in pratica l’idea di un sindacato vicino ai bisogni degli operatori sanitari - commenta Angiletti - un sindacato che con gesti concreti va oltre l’attività burocratica e sindacale e scende concretamente al fianco dei lavoratori per soddisfare quelle esigenze quotidiane che, pur nella loro semplicità, aiutano ad affrontare l’attività lavorativa. Se possiamo definire l’importante lavoro che svolge questa categoria possiamo citare l’attivista per il parto naturale e per i diritti delle madri, Sheila Kitzinger, che definisce l’ostetrica così: "In tutte le culture il posto dell’ostetrica è sulla soglia della vita, dove intense emozioni consentono ad un nuovo essere umano di nascere. La sua vocazione è unica”.

Il presidente della Fondazione Giglio ha inviato una nota al commissario Fials Palermo, Giuseppe Forte e al sub-commissario Angiletti per esprimere “il più alto senso di gratitudine per la sensibilità manifestata”.