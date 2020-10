Sospetta intossicazione da botulino: migliorano le condizioni di sei pazienti su sette

Migliorano le condizioni di sei pazienti sui sette ricoverati nelle terapie intensive della fondazione Giglio di Cefalù e dell’ospedale Cimino di Termini Imerese per sospetto avvelenamento di botulino. In sei hanno ripreso il respiro spontaneo. Due erano stati intubati. Adesso sono in "fase di svezzamento" e se tutto evolverà per il meglio dovrebbero essere trasferiti in reparto. Restano, invece, ancora critiche le condizioni di uno dei sette pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Dei setti, tre si trovano al Giglio di Cefalù e quattro sono stati trasferiti, in questi giorni, all’ospedale Cimino di Termini Imerese. Da mercoledì scorso al pronto soccorso del Giglio di Cefalù sono transitati 35 pazienti (tutti operai del raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono) che avrebbero consumato lo stesso pasto e rappresentato, all'arrivo in ospedale, per lo più sintomi neurologici.

Dodici, di questi pazienti, sono stati dimessi e inviati al domicilio in osservazione. Vengono seguiti in follow up telefonico dal Centro antiveleni di Pavia. Nove, invece, sono stati ricoverati in medicina, due in neurologia e quattro sono in osservazione al pronto soccorso. Uno dei pazienti, inviati a domicilio, è rientrato al Civico di Palermo. "Tutti, al momento - dice il responsabile del pronto soccorso, Emanuele Sesti - sono stabili anche se questa è una patologia in evoluzione per cui restano sotto stretta osservazione e monitoraggio".

A diversi pazienti, su indicazione del Cav di Pavia, è stato somministrato, dai sanitari del Giglio, l’antidoto messo a disposizione dalla "Scorta Nazionale Antidoti" del ministero della Salute. "Stiamo predisponendo - ha anticipato il direttore sanitario, Salvatore Vizzi - un percorso riabilitativo per quei pazienti che nel post trauma presenteranno disturbi neurologici". In mattinata sono stati inviati all'Istituto superiore di sanità ulteriori 30 campioni prelevati dai pazienti giunti al Giglio per la ricerca della tossina, causa del ricovero, e la conferma della diagnosi.