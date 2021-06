Oscurato un sito con consigli per suicidarsi, indagini su un caso avvenuto a Palermo

E' nata dall'analisi dei cellulari di due diciottenni che si sono tolti la vita in hotel a Roma l'indagine che ha portato all'oscuramento di un sito internet che ospitava una community con oltre 17.000 inscritti in tutto il mondo, tra cui anche ragazzi italiani, tutti legati dal comune interesse di trovare supporto concreto e morale nel portare a compimento propositi suicidari. Oltre ai due casi su cui indaga la procura di Roma ci sarebbe un altro suicidio riconducibile alla community avvenuto nei mesi scorsi a Palermo. Nel caso di una vittima sono stati i familiari a scoprire la chat sul cloud del cellulare.

Dal sito, ora oscurato, 'Sanctioned suicide', gli iscritti ricevevano le 'istruzioni', tramite chat in inglese, per suicidarsi tramite l'assunzione di un preparato a base di salnitro, sostanza in commercio utilizzata per la conservazione degli alimenti, e anche le indicazioni sui farmaci da assumere. Dall'analisi delle chat, secondo quanto emerso dalle indagini della polizia postale coordinate dal pm della procura di Roma Giulia Guccione, nella comunità si fornivano diversi 'consigli' come l'assunzione di un cioccolatino, di un farmaco entiemetico e anche il luogo dove portare a termine il gesto, come nei casi accertati, in hotel. Anche la procura di Palermo sta svolgendo delle verifiche su un terzo episodio che riguarda un ragazzo del capoluogo siciliano.

