Oscar alla creatività, ad assegnarlo la Fondazione Costanza: l'evento a Bagheria

Fondazione Costanza premia grandi talenti internazionali provenienti da diversi paesi del mondo, che giorno 19 giugno 2024 si recheranno al palazzo Butera per ritirare il prestigioso riconoscimento denominato “Oscar Alla Creatività”. L’evento con il patrocinio del comune di Bagheria, Palermo Italia vede protagonisti artisti, pittori, scultori, grafici, attori cinema teatro e di diversi settori dell’ambito artistico e culturale. Fondazione Costanza impegnata nella crescita del tessuto sociale attraverso mostre, premiazioni, editoria, moda e spettacolo sia nel territorio italiano che internazionale tra cui negli Stati Uniti d’America e Dubai attraverso la sinergia con l’Influencer Pamela Quinzi e la M.F.I media group. L’organizzazione è presieduta da Alessandro Costanza curatore d’arte e di moda internazionale, imprenditore italiano che ha dato vita nel 2016 alla Fondazione Costanza maturando sia in Italia che all’estero una serie di grandi eventi con clamorosi successi inserendo nei contesti anche personalità oltre che della cultura, vip del cinema, del teatro e dell’editoria. Alessandro Costanza fondatore dell’albo mondiale degli artisti, nel 2011 ha dato vita all’azienda “L’occhio del critico consulenze ed eventi arte” con la quale ha redatto oltre 120 monografie su artisti italiani ed esteri di altissimo livello, inserendo i loro nomi attraverso i volumi dedicati, nei circuiti de la Mondadori e Feltrinelli, e di diverse rinomate librerie italiane. Altra figura di spicco e strutturale dell’organizzazione con l’incarico di direttore generale è il Maestro internazionale d’arte Filippo Lo Iacono con esperienza trentennale nel mondo dell’arte , con importanti mostre estere , pluripremiato in Europa e oltre oceano presente anche alla biennale di Venezia nel 2017 . Attenzionato dalla stampa nazionale ed estera e dalla critica internazionale alcune sue opere sono in giro per il mondo in palazzi prestigiosi , pinacoteche private e musei. responsabile per circa un biennio del settore arte e cultura per l’associazione nazionale “Una Lotta per la vita onlus”, successivamente presidente della Sicily Evolution Events impresa di arte, cultura, cinema e teatro e dal 2022 impegnato con la Fondazione Costanza. Tantissimi i progetti culturali di rilievo realizzati creando cosi opportunità per artisti emergenti e arricchimento per artisti affermati promuovendo aggregazione, cultura e bellezza attraverso i valori umani, i talenti e la comunicazione in ogni sua forma . Tra gli ultimi progetti editoriali e cofondatore con la Fondazione ci sono i magazine internazionali CONTEPORARY STYLE e FASHION LIFE.

La scelta del comune di Bagheria è un voler porre l’accento alla storia di questa grande comunità terra meravigliosa per le architetture, ville, ricchezze tramandate da generazioni e secoli che lasciano cultura e tradizioni di inestimabile valore, inoltre a noi piace ricordare alcuni nomi eccellenti che hanno aggiunto valore e gloria a Bagheria, Ignazio Buttitta famoso scrittore /poeta, il grande maestro Renato Guttuso pittore e Giuseppe Tornatore regista e produttore cinematografico, (Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, premiato con l'Oscar al miglior film straniero nel 1990 ). La manifestazione si svolgerà nella sala Borremans in presenza del primo cittadino Filippo Tripoli e di altre figure istituzionali, la dottoressa Giusi Chiello cultura e spettacolo, i giornalisti Joey Borruso , Marika Cefalù e Gabriele Giovanni Vernengo . ci seguirà da Milano la dottoressa Giada Eva Elisa Tarantino storico e critico dell’arte del nostro comitato tecnico scientifico. Fotografi professionisti Angelo Giorgianni Effezero Project, Gianfranco Martino Xmediaconsulting e video Makers Giole Pennino Masterset Italia, oltre i curatori della Fondazione, Alessandro Costanza presidente e Filippo Lo Iacono direttore generale.

Presenterà l’evento l’influencer e modella Martina Panno . Riceveranno il premio con la targa “Menzione speciale oscar alla creatività 2024 “ Marika Ribino l’associazione artistica culturale “I fiori di Marisa creazioni e composizioni uniche tra abiti e fiori, la Historical dance academy con abiti esclusivi dell’800 ,Yaren Antonio Fricano creative video production parlerà del progetto Palermo rewind, Armand Curameng musicista internazionale, maestro pianista e compositore internazionale Antonio Trovato, il famoso duo Toti Mancuso e Totino La Mantia attori, la giornalista e speaker Gabriella Di Carlo, la violinista internazionale il maestro Giovanna Ferrara. A seguire l’allegato con i nomi eccellenti del panorama dell’arte internazionale a cui verrà consegnato il premio “l’oscar alla creatività 2024 Bagheria graditi ospiti che porteranno il loro saluto al prestigioso evento. Nominations: Marco Troia Eva Nyary Luigi Mapelli (Mapo) Marjana Vukovic Edgar Mabboux Soultani Athina Sara Leone Robin Dubois Bietrix Sebastien Anna Teresa Laurito Salvatore Gerbino Ernesto Butticè Lorena Ferrari Carla Pugliano Besnik Harizaj Geta Tabone Robin Wagenvoort Ine Wagenvoort Simona D'Angelo Ella Kleedorfer Egger Iacob Irinel Daniela Aase Birkhaug Raffaele Mazza Belinda Ferraro Ae Van Rhijn Marjeta Hribar Kuolmi Ekaterina Ramishvili Jarben Wang Florence Cazebon Ambo Makoto Kovatsch Simplyart Isabel Da Silva Suzana Henriqueta Eric Hantony Hinds Bulgan Khatanbaatar Rafa Tom Gianni Corda Patricia Van Den Nieuwenhuijzen Alvaro Caponi Josefina Temin Michela Tragni Jazziel Rocha.

Un particolare riguardo all’artista internazionale Edgar Mabboux famoso artista proveniente dalla Svizzera che oltre ad essere premiato è sponsor internazionale delle attività della Fondazione Costanza, ed a Belinda Ferraro famosa stilista italo americana, che con le sue creazioni moda contribuisce, anche attraverso attività umanitarie volte alla sfera femminile, alla crescita del tessuto sociale internazionale.