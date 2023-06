Al via i primi laboratori gratuiti di botanica per i bambini tra i 5 e di 10 anni

Tutto pronto all’Orto Botanico di Palermo, fiore all’occhiello del SiMua, Sistema Museale di Ateneo di Unipa, per avviare le prime attività estive rivolte a bambini della città provenienti da contesti sociali disagiati, con i primi laboratori gratuiti di botanica e cultura della sostenibilità e del verde. Obiettivo, sensibilizzare i più piccoli tra i 5 e di 10 anni sui temi della protezione della natura e della cura delle piante, in una visione più ampia di educazione alla sostenibilità che trova nell’ Orto palermitano, vera e propria foresta tropicale in città con le sue numerosissime specie di alberi e piante rare ed esotiche, il suo set ideale. Sono previste anche visite guidate al complesso monumentale dello Steri, sede del rettorato in piazza Marina.

La macchina delle numerose attività previste con i fondi PNRR si è già messa in moto in via Lincoln in questi mesi, grazie ai finanziamenti Next Generation UE ( Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3, “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi, parchi e giardini storici” bando di cui è risultato vincitore l’Orto Botanico.

Adesso, entrano nel vivo le prime attività programmate dal partner Coopculture, che ha messo a punto un ricco calendario estivo: il primo campus estivo partirà da oggi lunedì 19 fino al 30 giugno, dalle 9 alle 13, con la collaborazione del personale specializzato della cooperativa Orto Capovolto, che collabora con Coopculture da diversi anni sui temi della sostenibilità, biodiversità, promuovendo attività che avvicinino i più piccoli alla botanica, alle tecniche di cura delle piante e dei giardini.

I bimbi, selezionati in queste settimane attraverso call rese pubbliche dai social e sensibilizzando le scuole e le associazioni del terzo settore, saranno coinvolti in caccie al tesoro, corsi di giardinaggio in campo, itinerari tra le piante alla scoperta delle meraviglie del mondo vegetale, inclusa una merenda offerta dalla caffetteria Thalea.

“È un primo evento pensato proprio per bimbi provenienti da realtà di povertà educativa - spiegano gli organizzatori - offrendo loro un'esperienza unica che li ispirerà, li sosterrà e li aiuterà a crescere in modo più armonioso con la natura. Abbiamo combinato giochi all’aperto, esperienze pratiche ma anche teoriche di giardinaggio, al fine di promuovere sin da subito il concetto complesso di sostenibilità ambientale, in un ambiente stimolante e accogliente in cui poter imparare, esplorare e sviluppare il proprio potenziale”.

Ad ottobre, è già prevista la ripresa delle attività dei laboratori, con l’obiettivo ambizioso di ampliare la platea dei beneficiari sino a circa un migliaio di ragazzini che saranno coinvolti anche in attività di educazione alimentare.