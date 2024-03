L'Orto botanico chiude per lavori: "Avrà un nuovo look per la Zagara di Primavera"

L'Orto botanico chiude per lavori. La decisione è stata presa dalla direzione del Simua, Sistema museale di ateneo dell’Università, per motivi di sicurezza, a partire da lunedì 18 e sino al 22 marzo, con riapertura già pianificata per il 23.

Si tratta di una settimana lavorativa, durante la quale sarà garantito il servizio di portineria, per consentire un più rapido svolgimento dei lavori attualmente in corso, finanziati con i fondi Pnrr, che stanno interessando il rifacimento della pavimentazione del piazzale Ucria, del viale centrale e di molti altri angoli del giardino che necessitavano di interventi, insieme alle fontane e ad altri impianti.

Proseguono comunque nel frattempo le attività già avviate, cioè il corso di laurea in Architettura del paesaggio, e i laboratori di primavera finanziati sempre dai fondi Pnrr Ue, aperti alle scuole dei quartieri difficili, che vedono già piccoli gruppi di ragazzi impegnati nei percorsi formativi di educazione ambientale. Le attività di Orto di Primavera si completeranno l’ 8 maggio. Sullo svolgimento, come da programma, dell’evento di florovivaismo Zagara di Primavera, previsto dal 17 al 19 maggio, dalla direzione dell’ Orto e dal partner privato Coopculture giunge "ottimismo circa la rapida conclusione dei lavori". La 26esima edizione della Zagara è prevista la terza settimana di maggio, con un Orto botanico dal nuovo look.