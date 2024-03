La decisione

Lavori in corso, l'Orto Botanico resta aperto soltanto nel fine settimana

La decisione è stata presa dal SiMua che gestisce il grande polmone verde di via Lincoln al momento oggetto di un grande intervento di riqualificazione. Il biglietto d'ingresso, per via dei forti disagi, sarà ridotto per tutti. Salve le giornate di Pasqua e Pasquetta