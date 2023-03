"Salvate l'orso Mj5, condannato a morte": striscione anche a Palermo

Appelli da tutta Italia per proteggere l'orso MJ5. Nella mattinata di oggi a Roma c'è stato un sit-in dell'associazione La Foresta che Avanza davanti alla sede dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e uno striscione è stato affisso anche a Palermo, in via Raiti, una traversa di via Ernesto Basile. L'obiettivo è quello di convincere le istituzioni a ritirare l'ordine di abbattimento dell'orso MJ5 che lo scorso 5 marzo 2023 ha aggredito un escursionista in Trentino Alto Adige. Da quel giorno, il presidente della regione autonoma Maurizio Fugatti ha firmato un ordine di abbattimento per l'animale, ritenuto pericoloso.

Manifestazioni e striscioni sono apparsi in tutta Italia in difesa di MJ5. L'associazione coinvolta nel flash mob ha dichiarato con una nota: "MJ5 vive da tanti anni in Trentino e non ha mai manifestato aggressività verso l'uomo, l'ordine di abbattimento è insensato: non si tratta di un esemplare pericoloso". Secondo i principali oppositori all'ordinanza si tratta dell'ennesimo fallimento delle istituzioni trentine nell'educare bene la popolazione su come convivere con la fauna selvatica.

L'aggressione dello scorso 5 marzo è stata ai danni di un uomo che stava portando in giro il cane. Sebbene ci sia stato spavento e preoccupazione, l'uomo ha riportato lievi ferite al braccio e alla testa e non è mai stato in pericolo di vita. Gli esperti hanno spiegato che probabilmente si è trattato di un "attacco finto" che aveva come scopo la difesa. L'orso di per sé non è pericoloso se non in determinate condizioni, come quando è con i figli, quando disturbato mentre mangia o in una tana o quando è sorpreso all'improvviso o spaventato. L'ordinanza di abbattimento è arrivata perché si crede che MJ5 sia particolarmente confidente con l'uomo e quindi più propenso ad attacchi a escursionisti come quello del mese scorso. "L'orso è un patrimonio naturale, va salvaguardato e tutelato, non certo abbattuto" conclude l'associazione organizzatrice del flash mob, che si augura sia fatta più informazione su come convivnere meglio con la fauna selvatica al fine di minimizzare gli incidenti.