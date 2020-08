Dipendente Poste positiva al Covid, l'azienda: "Sanificazione fatta e servizio regolare"

"Il protocollo sanitario vigente è stato rispettato". Lo assicura, in una nota, Poste Italiane in merito al cao di Covid-19 accertato tra i dipendenti del centro smistamento di via La Malfa.

"L’Azienda, dopo aver prontamente sanificato gli ambienti di lavoro a tutela del personale e della clientela - si legge - assicura i cittadini sul regolare svolgimento del servizio di recapito nel territorio interessato".