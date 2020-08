Orlando: "Vigilanza armata a Bellolampo, scongiurare possibili atti dolosi"

Orlando dispone l'incremento della vigilanza armata a Bellolampo dopo l'incendio nell'impianto di Trattamento meccanico-biologico di Trapani.

"L'incendio di oggi al Tmb di Trapani - ha detto il sindaco - è un fatto estremamente preoccupante e indicativo del clima che circonda l'impiantistica pubblica siciliana legata al trattamento dei rifiuti. Già in passato Bellolampo è stata più volte oggetto di incendi e fatti più o meno anomali, motivo per cui credo che sia fondamentale assumere ogni possibile iniziativa per scongiurare possibili atti dolosi. Questo, ancor di più e soprattutto nel momento in cui la Rap e il Comune sono impegnati per fare in modo che tutte le operazioni e funzioni legate al ciclo dei rifiuti possano essere gestite internamente".

Dal Comune hanno spiegato: "Orlando ha disposto che Rap incrementi, eventualmente chiedendo nell'immediato il supporto delle forze dell'ordine, la vigilanza armata presso l'impianto di Bellolampo".