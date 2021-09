Tessera preziosa del mosaico, Orlando premia giovane biologo palermitano

Riconoscimento per Gioele La Manno, alla guida di una equipe di ricercatori del Politecnico federale di Losanna (Epfl) e del Karolinska institutet di Stoccolma che è riuscita a mappare lo sviluppo del cervello attraverso uno studio sugli embrioni dei topi

Oggi pomeriggio a Villa Niscemi, il sindaco Leoluca Orlando ha conferito a Gioele La Manno il riconoscimento della Tessera Preziosa del Mosaico Palermo. Il giovane biologo palermitano è stato alla guida di una equipe di ricercatori del Politecnico federale di Losanna (Epfl) e del Karolinska institutet di Stoccolma che è riuscita a mappare lo sviluppo del cervello attraverso uno studio sugli embrioni dei topi.

"Gioele La Manno - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - rappresenta una delle grandi eccellenze del mondo scientifico italiano. Un orgoglio palermitano che, inoltre, è un esempio per tanti giovani. I suoi studi per la lotta alle malattie neurodegenerative sono rivoluzionari e questo riconoscimento vuole essere anche un ringraziamento per le sue ricerche che costituiscono un progresso importante nel settore bio-medico".