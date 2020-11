Dietrofront di Orlando: le scuole a Palermo restano aperte

Le scuole restano aperte. Dopo le polemiche arriva il dietrofront del sindaco Leoluca Orlando, che però spiega di aver chiesto al presidente della Regione Musumeci l'avvio di uno screening di massa su tutto il mondo scolastico. Ieri era arrivato l'annuncio delle scuole a partire da lunedì attraverso un comunicato, ma nessuna firma su un'ordinanza. Tra l'altro stamattina non era stato inviato nessun avviso alle scuole. Ora il dietrofront. "Ho sospeso la firma dell'ordinanza - ha affermato Orlando - dopo le rassicurazioni avute dai ministri Speranza e Azzolina e dal presidente della Regione Musumeci".

Il sindaco attraverso una diretta Facebook ha spiegato di aver avuto dei confronti "rassicuranti" sia col ministro della Salute Roberto Speranza e con quello dell'Istruzione Lucia Azzolina. "Questa mattina ho chiesto a Speranza di valutare attraverso la task force i dati della Sicilia. Siamo al limite dell'Rt 1,5 e mi ha assicurato che laddove ci fossero motivi di allarme sarebbe intervenuto. Al ministro dell'Istruzione invece ho segnalato come i dati forniti sulle scuole siano rassicuranti, ma eseguiti su un campione ristretto. Un fenomeno che mi viene spesso evidenziato è quello degli assembramenti dei genitori davanti agli istituti. Anche su questo aspetto la Azzolina mi ha assicurato che sta inviando lettera ai dirigenti per evitare ciò quando i genitori lasciano i bambini a scuola. All'interno invece siamo sicuri che si mantengano i livelli di sicurezza".

Dopo i ministri è stato il turno del presidente della Regione Nello Musumeci, con il quale ieri sera c'è stato uno scambio di frecciate. "Il Presidente - spiega ancora Orlando - si è preso l'impegno di informarmi quotidiniamente sulla situazione dell'epidemia nella nostra città. Ho fatto presente come sia delicata la situazione delle scuole e ho comunicato la mia preoccupazione e ho espresso a lui i rilievi che provengono dal mondo del personale sanitario".

Poi il sindaco chiede ancora di essere aggiornato sulla situazione degli ospedali cittadini e "bacchetta" la Regione per i pochi tamponi eseguiti al giorno (la Sicilia è tra le regioni che fa meno tamponi in Italia ndr). "Siamo in presenza di dati che riguardano i contagi - dice Orlando - ma con un numero di accertamenti ridotto. Sono preoccupato. A settembre ho chiesto dati sui contagi per Comune, e la mia richiesta è stata accolta solo dieci giorni fa. Ma non è stata evasa quella sulla strutture ospedaliere. Ho inviato una lettera al premier Giuseppe Conte, rappresentando la sofferenza per la mancanza di questi dati".

"Ho avuto le rassicurazioni necessarie - conclude Orlando - e per questo ho deciso di sospendere la firma dell'ordinanza. Ma se a partire da lunedì non prenderà il via uno screening di massa negli istituti sarò costretto a firmare l'ordinanza per dare il tempo necessario all'esecuzione dei controlli su tutti coloro i quali frequentano le scuole".