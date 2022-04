Palazzo delle Aquile, Orlando riceve ex sindaco di Londra

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato nella sede istituzionale di Palazzo delle Aquile Lord David Wootoon, avvocato e politico britannico, che in passato è stato sindaco di Londra, al quale Orlando ha consegnato la medaglia ufficiale della città e la Carta di Palermo. Al centro dell'incontro il ruolo di Palermo a livello internazionale e, in particolar modo, come ponte tra l'Europa e l'Africa.