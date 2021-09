Palazzo delle Aquile, Orlando riceve il nuovo direttore regionale dei vigili del fuoco

Oggi pomeriggio il sindaco Leoluca Orlando ha accolto nella sede di Palazzo delle Aquile Ennio Aquilino, nuovo direttore regionale dei vigili del fuoco per la Sicilia. Aquilino è stato accompagnato dal comandante provinciale Sergio Inzerillo.

"Al nuovo direttore regionale Ennio Aquilino auguro buon lavoro per il suo nuovo incarico - ha detto il sindaco -. E ringrazio il comandante Inzerillo per la sua importante presenza. I vigili del fuoco con grande senso del dovere e spirito di sacrificio sono vicini ai cittadini in ogni momento. All'intero corpo va il mio più sentito apprezzamento".