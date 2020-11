Festival della dottrina sociale, Orlando pianta un melograno nel Giardino dei Giusti

Un melograno piantato al Giardino dei Giusti in via Alloro dal sindaco Leoluca Orlando. Con questo atto simbolico anche Palermo ha partecipato alla decima edizione del festival della dottrina sociale della chiesa che coinvolge altre 28 città italiane e che quest'anno ha come tema conduttore la “Memoria del futuro”.

Per il sindaco Leoluca Orlando, presente insieme all’assessore al verde, Sergio Marino e a Massimo Maniscalco di UCID Gruppo Sicilia, “Si tratta di una cerimonia che conferma la dimensione umana della vita e che arricchisce l’importanza di questo spazio verde. Per questo, ringrazio tutti coloro che hanno consentito di vivere questo momento che si pone dentro il cammino culturale di questa città convinto anche che il fondatore del festival della dottrina sociale della chiesa monsignor Adriano Vincenzi avrebbe condiviso con noi questo momento con lo stesso entusiasmo e la stessa passione con cui ha condotto il suo magistero”